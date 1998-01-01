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ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

الثلاثاء 10 يوليو 2018 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الثلاثاء  في محافظة بيت لحم شاحنة اسرائيلية تحمل نفايات صلبة تضر بالبيئة قادمة من احدى المستوطنات الاسرائيلية اثناء محاولة التخلص منها واتلافها بالاراضي الفلسطينية.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه تم ضبط الشاحنة خلال القيام باعمل الدورية الاعتيادية داخل المحافظة وبالمتابعة والمراقبة تمكنت الطواقم من ضبطها.

واشار البيان وفقا لاتفاقية بازل وقانون سلطة جودة البيئة التي تمنع ادخال النفايات الخطرة وتفريغها وطرحها بالاراضي لخطورتها وضررها على البيئة، وبحضور جهات الاختصاص في سلطة جودة البيئة والارتباط العسكري اقرت ارجاع الشاحنة الى مصدرها من خلال الارتباط العسكري والمدني واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

#شاحنة #النفايات

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