رسميًا .. كريستيانو رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي في صفقة تاريخية عرفت في وسائل الإعلام الإيطالية بـ “صفقة القرن”.

رونالدو الذي تواجد ضمن صفوف ريال مدريد طوال المواسم التسع الماضية قرر هذا الصيف خوض تحدي جديد بعد أن استطاع قيادة الملكي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في المواسم الخمس الأخيرة.

وقال الريال في بيانه “يعلن ريال مدريد أنه بناءً على رغبة كريستيانو رونالدو فإننا نوافق على انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. ريال مدريد يعرب عن امتنانه للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم والذي ترك إرث كبير خلفه في النادي”

وتعاقد فريق يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة أفضل الكرة الذهبية 5 مرات من قبل لمدة أربعة مواسم حتى عام 2022.

وأكدت التقارير الصحفية أن راتب كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس سيكون 30 مليون يورو، وخالي من الضرائب، فيما تقدر قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح ما بين 105 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ 94 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وقتها.

وشارك كريستيانو رونالدو مع فريقه السابق ريال مدريد في 438 مباراة، ونجح في إحراز 450 هدف، وحقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا أربعة مرات، وبطولة الدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي، والإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.