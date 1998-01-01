الحكومة التركية تؤدي اليمين الدستورية

وكالات

أدى نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فؤاد أوقطاي وأعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وقبل أداء اليمين أعلن يلماز انتهاء العضوية البرلمانية لوزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، كما ينص الدستور.

ويشترط الدستور التركي أن لا يكون أعضاء الحكومة نوابًا في البرلمان، وفقاً لنظام الحكم الجديد الذي تدشن عهده في البلاد أمس الإثنين، مع أداء الرئيس أردوغان اليمين الدستورية.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان التركي بعد غد الخميس، لانتخاب رئيس جديد له.

وأعلن الرئيس أردوغان، مساء الإثنين، تشكيلة حكومته التي ضمّت نائبًا للرئيس و16 وزيرًا.

وفي التشكيلة الجديدة حافظ 3 وزراء على مناصبهم وهم؛ وزراء الخارجية والداخلية والعدل، فيما تغيّر موقع وزير الطاقة.

كما منح الرئيس أردوغان سيدتين حقيبتين وزارتيين، لكل من العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والتجارة.

وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو الماضي.