حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل طائرات الورقية

غزة/سما/

اندلعت عدة حرائق في مشتوطنات غلاف غزة اليوم الثلاثاء، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها الشبان شرق القطاع تجاه الأراضي المحتلة.

ذكر موقع عبري أن اليوم الثلاثاء، شهد تصعيداً في الحرائق المندلعة؛ ما أدى لاحتراق نحو 600 دونم من الأحراش.

وقال موقع "والاه" العبري إن بعض الحرائق لا تزال مشتعلة وأنه يشترك في جهود إطفاء الحرائق عدد من الطائرات الإسرائيلية.

وفي السياق، اشتكى مستوطنون بالغلاف من احتراق ما أسموه بـ "الجدار الأمني" الذي تمثله الأحراش المحيطة بالقطاع.

ووفق الموقع فإن هذه الأشجار تم زراعتها على مدار عشرات السنين الماضية؛ منعًا لكشف مستوطني الغلاف أمام نيران قناصة المقاومة في القطاع.

ونقل الموقع عن بعض المستوطنين قولهم إنهم باتوا مكشوفين أمام النيران الفلسطينية بعد احتراق الجدار الطبيعي الذي تشكله تلك الأحراش.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطلاقها نحو أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأمس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة والبدء بأولى الخطوات وهي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري والوحيد جنوب قطاع غزة والذي يعد المعبر الوحيد للقطاع ابتداء من اليوم، مدعيا أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.