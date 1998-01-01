خلاف بين الكتلة الاسلامية وأمن جامعة النجاح بنابلس يسفر عن وقوع اصابات

رام الله/سما/

أصيب عدد من طلبة الكتلة الاسلامية الطلابية- التابعة لحركة حماس وطلاب اخرون اثر مشادات وخلافات تطورت الى الضرب بالعصي والالات الحادة في جامعة النجاح، فيما قالت ادارة الجامعة ان الخلاف بين الكتلة الاسلامية وحركة الشبيبة الطلابية- التابعة لحركة فتح، وان امن الجامعة تدخل بين الطرفين لفض الاشباك.

وقال خالد مفلح مسؤول العلاقات العامة في جامعة النجاح ان الانباء حول تدخُّل امن الجامعة بالخلاف عار عن الصحة تماما، وان الخلاف فقط بين طلبة من حركة الشبيبة والكتلة الاسلامية، وان امن الجامعة تدخل فقط للفصل بين الطرفين، وان جامعة النجاح ستصدر بيانا لاحقا توضح فيه تداعيات ما حدث.

وحمّلت الكتلة الاسلامية ادارة جامعة النجاح مسؤولية ما حدث، وقالت ان سبب الشجار بسبب قرار اصدرته ادارة جامعة النجاح يمنع بموجبه ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح براء ريحان من دخول الحرم الجامعي وذلك وفقا لمخالفات قام بها ريحان حسب ادارة الجامعة استدعى ذلك منعه من دخول الجامعة في جلسة تأديبية وفقا للقوانين المعمول بها وهي لفترة وجيزة، الأمر الذي رفضه ريحان وعناصر الكتلة الإسلامية فما كان منهم إلا أن دعوا إلى تجمع واعتصام داخل مبنى الإدارة دون إذن مسبق أو تصريح من الإدارة أو من الأمن، ما أدى لتدخل أمن الجامعة لفض الاعتصام الذي تحول لاحقا لعراك بين الكتلة الإسلامية وعناصر الشبيبة والأمن تبين أثناء العراك وجود آلات حادة مع افراد الكتلة الإسلامية تم استخدامها ونتج عنها ثلاثة اصابات جميعهم من افراد الكتلة الاسلامية.