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‏تايلاند تعلن إنتهاء عملية ‎إنقاذ أطفال الكهف بخروج الأطفال ومدربهم

الثلاثاء 10 يوليو 2018 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏تايلاند تعلن إنتهاء عملية ‎إنقاذ أطفال الكهف بخروج الأطفال ومدربهم



وكالات

بعد محنة استمرت 18 يوما، تم الثلاثاء، إنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم من كهف غارق في المياه في شمال تايلاند، حسبما أعلنت فرقة "سيلز" من البحرية التايلاندية، لتنتهي بذلك المحنة التي جذبت اهتمام الناس في أنحاء العالم.

وقالت الفرقة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الصبية الأربعة المتبقين ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما خرجوا جميعا بسلام الثلاثاء.

وأضافت أنهم ينتظرون مسعفا وثلاثة من السيلز الذين بقوا مع الصبية في الكهف المظلم قبل خروجهم.

وأخرج الغواصون 8 من الصبية المحاصرين من الكهف يومي الأحد والاثنين.

وجذبت محنة الصبية ومدربهم اهتمام تايلاند ومعظم أنحاء العالم، منذ الأنباء الصادمة بأنهم مفقودون، إلى أول مقطع مصور للصبية المبتسمين رغم قلقهم عندما عثر عليهم بعدها بعشرة أيام على يد اثنين من الغواصين البريطانيين.

وكان الصبية محاصرين في الكهف الذي أغرقته الأمطار الموسمية بينما كانوا يستكشفونه بعد تمرين لكرة القدم يوم 23 يونيو

وأخرج الغواصون 8 صبية على مدار اليومين الماضيين، وكانوا بصحة جيدة وبروح معنوية مرتفعة، وفقا لمسؤول صحة بارز.

#تايلند #الكهف

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