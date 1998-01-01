ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

القدس/سما/

رد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، على قرار إسرائيل بمنع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، داعيًا لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وقال ملادينوف في بيانٍ صحفي إنه "يشعر بالقلق إزاء النتائج المترتبة على قرار إسرائيل بالتعليق المؤقت للواردات والصادرات باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية عبر معبر كرم أبو سالم".

وذكر أن المساعدات الإنسانية ليست بديلا للتجارة والتبادل التجاري"، داعيًا "السلطات المعنية" على عكس هذا القرار.

كما دعا ملادينوف حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، للقيام بدورها "بالحفاظ على الهدوء وإيقاف الطائرات الورقية الحارقة، ومنع الاستفزازات الأخرى".

وأضاف أن "الأمم المتحدة مستمرة بمشاركتها مع النظراء الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلا عن الشركاء الإقليميين والدوليين، للتخفيف من حدة التوتر، ودعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ولمعالجة جميع التحديات الإنسانية".

وشدد على أنه "لا يجب أن يحولنا هذا التطور الأخير عن هذا المسار الملح"، داعيا الجميع "أن يأخذ خطوة إلى الوراء في مسار المواجهة والتصعيد".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أمس الإثنين، اغلاق معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل، وذلك بحجة استمرار اطلاق الفلسطينيين بالونات وطائرات حارقة من القطاع الى داخل الأراضي المحاذية للسياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.