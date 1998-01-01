جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

الثلاثاء 10 يوليو 2018 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم



القدس/سما/

رد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، على قرار إسرائيل بمنع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، داعيًا لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وقال ملادينوف في بيانٍ صحفي إنه "يشعر بالقلق إزاء النتائج المترتبة على قرار إسرائيل بالتعليق المؤقت للواردات والصادرات باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية عبر معبر كرم أبو سالم".

وذكر أن المساعدات الإنسانية ليست بديلا للتجارة والتبادل التجاري"، داعيًا "السلطات المعنية" على عكس هذا القرار.

كما دعا ملادينوف حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، للقيام بدورها "بالحفاظ على الهدوء وإيقاف الطائرات الورقية الحارقة، ومنع الاستفزازات الأخرى".

وأضاف أن "الأمم المتحدة مستمرة بمشاركتها مع النظراء الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلا عن الشركاء الإقليميين والدوليين، للتخفيف من حدة التوتر، ودعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ولمعالجة جميع التحديات الإنسانية". 

وشدد على أنه "لا يجب أن يحولنا هذا التطور الأخير عن هذا المسار الملح"، داعيا الجميع "أن يأخذ خطوة إلى الوراء في مسار المواجهة والتصعيد".

 وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أمس الإثنين، اغلاق معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل، وذلك بحجة استمرار اطلاق الفلسطينيين بالونات وطائرات حارقة من القطاع الى داخل الأراضي المحاذية للسياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.

#اسرائيل #حصار #ملادينوف

أخبار ذات صلة

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف : إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي بالمستوطنات وحماس تقوض السلام

ميلادينوف والوفد المصري

صور.. ميلادينوف عقب لقائه الوفد المصري: يجب استمرار الجهود لدعم المصالحة وحل القضايا خطوة خطوة

طائرات الاحتلال تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

حرق انابيب غاز

صور.. الاحتلال يزعم : المتظاهرون أضرموا النار في أنابيب الغاز بالجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم

حريق معبر كرم ابو سالم- ارشيف

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تصدر توضيحا حول احداث معبر كرم ابو سالم

سلك كرم ابو سالم

صور وفيديو .. شبان غاضبون يتمكنون من اقتحام معبر "كرم أبو سالم"

الأكثر قراءة اليوم

تقدير إسرائيلي: سيناريو حرب غزة 2014 يعيد نفسه الآن

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

﻿إسرائيل تستنفر أجهزتها الأمنية والمدنية لمواجهة هزة مدمرة

ردا على نتنياهو.. وحدة البالونات :سنحيل ليل المستوطنين الى جهنم وسنكثف إطلاقها ليلاً

بالاسماء.. أردوغان يعلن حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية

د.أبو زايدة: اغلاق كرم ابو سالم و مرحلة العض على الاصابع

هارتس : "نتنياهو" يشدد حصار غزة والكرة في ملعب حماس

الأخبار الرئيسية

كوشنير

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ليبرمان

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة

ارشيفية

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

الاونروا- ارشيف

الأونروا تعلن عن اقتطاعات مالية في برامجها في الضفة وغزة ورسالة من كرينبول للموظفين