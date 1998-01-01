رأفت يدين اقدام حكومة الاحتلال على اغلاق معبر كرم أبوسالم

رام الله / سما /

وصف الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) قرار الحكومة الإسرائيلية اغلاق معبر كرم أبوسالم بالجائر ويأتي لتشديد للحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال منذ أكثر من 11 عام على شعبنا في قطاع غزة.

وأشار الى انه بهذا القرار لن تسمح دولة الاحتلال بدخول البضائع والحاجات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة مما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور بفعل الحصار القاهر الذي يطال اثنين مليون نسمة يعيشون في القطاع.

وقال في بيان له اليوم الثلاثاء: "اننا نستكر الممارسات الاجرامية اليومية لدولة الاحتلال واخرها هذا القرار الباغي في محاولة يائسة تهدف لإجباره شعبنا على القبول بما يسمى "بصفقة القرن" والذي تسوق لها الإدارة الامريكية في تساوق واضح مع الاحتلال من اجل انهاء القضية الفلسطينية بفصل قطاع غزة وبشكل نهائي عن القدس والضفة الغربية وحرمان الشعب الفلسطيني من تجسيد إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعصمتها القدس.

وطالب رأفت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بإنهاء حصارها المتعسف ضد قطاع غزة والعمل على ضمان حرية حركة الافراد والبضائع عبر جميع المعابر بما فيها معبر كرم أبوسالم والزمها بقرارات الشرعية الدولية.

وفي نهاية بيانه طالب رأفت جمهورية مصر العربية الشقيقة بممارسة الضغط على دولة الاحتلال لأجل فتح معبر كرم أبوسالم وجميع المعابر وبالأخص المعابر التجارية لضمان توفير الحاجيات لأبناء الشعب العربي الفلسطيني القابع تحث براثن الاحتلال والحصار.