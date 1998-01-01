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اغلاق نقطة بيع محروقات غير قانونية ومصادرة 1900 لتر سولار في يطا

الثلاثاء 10 يوليو 2018 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وهيئة البترول وبدعم ومساندة الامن الوطني اليوم الثلاثاء  في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل نقطة بيع محروقات غير قانونية ومصادرة 1900 لتر سولار ومعدات تعبئة وقود.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الاجهزه المختصه (الضابطة الجمركية، الامن الوقائي، هيئة البترول) بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وبمراقبة متواصلة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وهيئة البترول وبدعم ومساندة الامن الوطني من ضبط الكمية المذكورة.

واكد البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات، حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وختم البيان بأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

#محروقات

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