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الحايك: اغلاق "كرم أبو سالم" سيزيد من الكارثة التي يعاني منها القطاع

الثلاثاء 10 يوليو 2018 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: اغلاق "كرم أبو سالم" سيزيد من الكارثة التي يعاني منها القطاع



غزة/سما/

كد رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة، علي الحايك، أن قرار الاحتلال باغلاق معبر "كرم أبو سالم" سيزيد من الكارثة التي يعاني منها القطاع، لأن غزة بالأصل تعاني من كارثة اقتصادية وانسانية واجتماعية في الحصار المفروض عليها.

وأوضح الحايك في تصريح صحفي ،أن غزة تعتبر في عداد الموتى اقتصادياً قبل هذا القرار، وتعاني من أكبر نسبة بطالة في العالم، وأعلى نسبة مجاعة بالعالم، وقرار أمس هو آخر مسمار في نعش القطاع الخاص والوضع الاقتصادي في قطاع غزة!.

وأضاف الحايك أن غزة على ابواب كارثية اقتصادية حقيقية ايضاً ستنذر بكارثة ستعم على القطاع بأكمله بكافات القطاعات، وسيخسر الجميع بمن فيهم الاحتلال.

وأشار الحايك الى أنه ترتب على ذلك القرار، اغلاق جميع المصانع في القطاع وتسريح ما تبقى من العمالة، فقد كان ما يقارب 300 ألف عامل عاطل عن العمل، والان قد يتضاعف العدد، مشيراً الى ان القرار مجحف بحق غزة وهو استمرار لخطة الفصل ما بين الضفة الغربية وغزة.

وبعث الحايك رسالة للقيادة الفلسطينة قال "يجب على الحكمة ان تعي لهذه القرارت وان تتجه للمصالحة الوطنية الفلسطينة، لأنها الانقاذ الوحيد للقضية بصورة عامة ولغزة بصورة خاصة، وان تستيقظ من غفوة الانقسام الفلسطيني الذي يترتب عليه دمار للقضية وتجويع وتدمير غزة".

وايضا بعث الحايك برسالة اخرى للمجتمع الدولي قال فيها "على المجتمع الدولي الذي أقر بسوء الاوضاع الانسانية في غزة، وضرورة إيجاد حلول سريعة، أن يتحمل مسؤولياته تجاه الزام الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن كل خطواته الخطيرة الأخيرة، وصولا الى رفع الحصار بشكل كلي وتجاوز كل الأزمات الانسانية والاقتصادية، والضغط على دولة الاحتلال التي تهيمن على قطاع غزة وتفرض عليهم حصار بحري وبري وجوي".

وشدد على أن كل هذه اجراءات الاحتلال من فرض الحصار واستهداف المواطنين وفرض الطوق البحري، مُخالف ويخترق القانون الدولي وهو عقوبة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي.

#الحايك #حصار #غزة

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