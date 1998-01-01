جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الفصائل الفلسطينية: اجراءات الاحتلال ضد غزة خرق واضح لاتفاق الهدنة التي تم توقيعها عام ٢٠١٤

الثلاثاء 10 يوليو 2018 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل الفلسطينية: اجراءات الاحتلال ضد غزة خرق واضح لاتفاق الهدنة التي تم توقيعها عام ٢٠١٤



غزة/سما/

اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن اجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" لتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة التي تم توقيعها عام ٢٠١٤ واعلان حرب جديد على شعبنا في القطاع.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، أن إجراءات الاحتلال تتطلب تدخل فوري من قبل الراعي المصري الذي أشرف على اتفاق التهدئة بعد العدوان الغاشم في ٢٠١٤ والذي نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع إلى قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، أن كل الاجراءات الفاشية "الإسرائيلية" لن تثنى شعبنا عن مواصلة كفاحه الوطني حتى التحرير والاستقلال والعودة، مشددة على أن الرد الأمثل على تلك الممارسات الاحتلالية هو تصعيد المسيرات الشعبية في مواجهة الحصار وصفقة القرن وقرارات الاحتلال الجديدة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية عقدت اجتماعاً طارئً لها اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات مصادقة رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بشديد الحصار على قطاع غزة ومنع استيراد أو تصدير العشرات من السلع والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت اللجنة: "إن تشديد الحصار هو جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع الصامد".

وأضافت: "إن الصمت الإقليمي والدولي على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو "الإسرائيلي" للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية"، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا في قطاع غزة وسكانها والتي بسببها تحول القطاع إلى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة، محملين المسئولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات "الإسرائيلية" العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الصهيوني.

وتابعت: "إن حجم المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية تتطلب تدخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي للعمل على مواجهة هذه التحديات عبر وقفة جادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وهذا يُستدعى قيام السلطة الفلسطينية بالعمل على دعم صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الحصار "الإسرائيلي" وانهاء كافة الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة وتحمل مسئولياتها كامل تجاه شعبنا في كل مكان وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

كما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتطويرها كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال والحصار والاجراءات الظالمة على ابناء شعبنا في قطاع غزة.

#فصائل #حرب #غزة

أخبار ذات صلة

البردويل

البردويل يكشف أبرز الملفات التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

حماس- ارشيف

تفاصيل "الإستراتيجية" الجديدة التي طرحتها "حماس" على الفصائل الفلسطينية

الاحمد

الأحمد: الحكومة هي التي تعلن استلامها صلاحياتها وليس الفصائل

القيادة الفلسطينية

اجراءات حاسمة ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على نقل السفارة الأميركية..ماهي؟

تسهيلات- ارشيف

الاحتلال يقرر تجميد كافة التسهيلات التي طلبتها امريكا للسلطة الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية تدين العدوان الثلاثي على سوريا

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

تقدير إسرائيلي: سيناريو حرب غزة 2014 يعيد نفسه الآن

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

﻿إسرائيل تستنفر أجهزتها الأمنية والمدنية لمواجهة هزة مدمرة

ردا على نتنياهو.. وحدة البالونات :سنحيل ليل المستوطنين الى جهنم وسنكثف إطلاقها ليلاً

بالاسماء.. أردوغان يعلن حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية

د.أبو زايدة: اغلاق كرم ابو سالم و مرحلة العض على الاصابع

الأخبار الرئيسية

كوشنير

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذه غايات واشنطن من الخطة الإنسانية لغزة

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ليبرمان

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة

ارشيفية

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

الاونروا- ارشيف

الأونروا تعلن عن اقتطاعات مالية في برامجها في الضفة وغزة ورسالة من كرينبول للموظفين