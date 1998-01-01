7 نصائح بسيطة لتجنب الوقوع في الخلافات الزوجية

وكالات / سما /

لا بد أن تدب الخلافات بين الزوجين من وقت لآخر، لكن من الضروري تجنب أن يمتد تأثير هذه الخلافات على العلاقة الزوجية، وتهدد بتقويضها.

ويقدم موقع لايف هاك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها، لحماية الحياة الزوجية من الخلافات، التي يمكن أن تقع من وقت لآخر:

1- الحديث عن المشاعر خلال الخلاف

لا يجب أن تسيطر المشاعر السلبية على الزوجين خلال وقوع الخلاف، بل يجب أن يحاول كل منهما استحضار المشاعر الإيجابية تجاه الآخر، فهذا كفيل بحل المشاكل وإطفاء نار الخلاف.

2- لا تحاول السيطرة على العلاقة

يجب أن تبنى العلاقة الزوجية على التكافؤ والتعاون، دون أن يحاول أحد الطرفين السيطرة على هذه العلاقة، فهذا أحد الأسباب التي تقود إلى الخلافات الزوجية، وتعمق الشرخ بين الزوجين.

3- لا تذكر عيوب الطرف الآخر

لا تحاول استغلال الخلافات التي تنشأ بينك وبين شريك حياتك، لذكر عيوبه، فهذا الأمر يزيد من حدة الخلاف، ويقلل من فرص حله بسهولة.

4- ابتعد عن المكان

في حال كان الشريك يشعر بالتوتر والغضب، فحاول أن تتجنب الصدام معه، واخرج من المنزل لبعض الوقت إذا دعت الحاجة، إلى أن تهدأ نوبة الغضب.

5- وضع قواعد للنقاش والجدال

يجب أن تكون هناك بعض القواعد الأساسية للنقاش والجدال بين الزوجين، وعدم تجاوز هذه القواعد، تحت أي ظرف كان، لتبقى الأمور تحت السيطرة.

6- حاول أن تنصت

عند نشوب خلاف بينك وبين شريك حياتك، حاول أن تصغي إليه، وتستمع إلى السبب الرئيسي الذي دفعه للشعور بالغضب، ولا تكتفي بالأسباب السطحية للخلاف.

7- تحدث بلغة ودية

احرص دوماً على الحديث بلغة ودية مع شريك حياتك، حتى في حال الشجار والخلاف بينكما، فهذا الأمر يساعد على التخفيف من حدة الغضب، ويمنع تطور الخلاف إلى شجار لا تعرف عواقبه.