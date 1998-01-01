هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

وكالات / سما /

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لحادث سيارة مساء أمس الأحد، وكان برفقتها بالسيارة زوجها رجل الأعمال "طارق"، ونجلها، بالإضافة لسائق سيارتها.



وأكد مصدر مقرب من ريهام سعيد بحسب صحيفة مصراوي المحلية أن الحادث وقع مساء أول أمس الأحد، ورفضت "ريهام" الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالحادث، وأكدت أنها أصبحت بحالة جيدة، على الرغم من تعرضها لكدمات طفيفة، وغادرت المستشفى برفقة عائلتها اليوم.



وكشف المصدر أن السائق بحالة صحية سيئة، ويخضع لعملية جراحية حاليًا بغرفة العمليات، بعدما تهشم الجزء الأمامي من السيارة بشكل كامل.



