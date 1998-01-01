جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

للأثرياء فقط.. رحلات سياحية للفضاء في 2020

الثلاثاء 10 يوليو 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأثرياء فقط.. رحلات سياحية للفضاء في 2020



وكالات / سما /

تعتزم شركة يقع مقرها في الولايات المتحدة، إطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء بحلول العام 2020، مقابل سعر سيكون باهظا، حيث سيصل ثمن التذكرة إلى 250 ألف دولار.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مؤسس شركة "فيرجن غالاكتيك"، ريتشارد برانسون، وقع عقدا مع جهات إيطالي لإقامة منشأة فضائية بمدينة غروتاغلي، جنوب البلاد.

وما زالت الشركة في حاجة إلى الحصول على موافقة رسمية من السلطات الإيطالية حتى تستخدم طائرات تستطيع الارتفاع إلى مستوى لا تبلغه الطائرات التجارية حاليا.

ولن يقتصر دور المنشأة الفضائية على إطلاق الرحلات السياحية للفضاء فقط، لكنها ستكون متاحة للباحثين والعلماء بحسب ما أكدته الشركة.

وينتظر أن تجري الرحلة على طائرة "WhiteKnightTwo" يقودها طياران بسرعة 1.9 ماخ، وبمقدورها الوصول إلى ارتفاع 114 ألف و500 متر.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد حجز نحو 700 من المشاهير بينهم براد بيت وكاتي بيري، أولى رحلات الفضاء التي ستجري على الأرجح في مطلع 2020.

#الأثرياء #الفضاء

أخبار ذات صلة

رحلات فاخرة بالقطار قريبا بين بودابست وطهران

860x484 (2)

"مسبح الشيطان" أخطر وجهة سياحية في العالم

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

تقدير إسرائيلي: سيناريو حرب غزة 2014 يعيد نفسه الآن

سعدات: تضحيات شعبنا لم تدفع السلطة تحكيم عقلها بإنهاء العقوبات عن غزة

﻿إسرائيل تستنفر أجهزتها الأمنية والمدنية لمواجهة هزة مدمرة

بالاسماء.. أردوغان يعلن حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية

حركة الجهاد الاسلامي ترفض التلويح والتهديد بمزيد من العقوبات ضد قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ليبرمان

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة

ارشيفية

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

الاونروا- ارشيف

الأونروا تعلن عن اقتطاعات مالية في برامجها في الضفة وغزة ورسالة من كرينبول للموظفين

حرب غزة -ارشيفية

ضابط اسرائيلي : المواجهة مع غزة اقتربت والأسابيع المقبلة "مصيرية"