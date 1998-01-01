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ما هو أقدم الألوان في العالم؟

الثلاثاء 10 يوليو 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو أقدم الألوان في العالم؟



وكالات / سما /

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا أقدم الألوان في العالم وهو اللون الوردي الفاتح ، ويأملون في أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تسليط الضوء على سر الحياة على الأرض.

وخلصت دراسة نشرت في صحيفة" بي ان ايه اس" العلمية إلى أن الباحثين اكتشفوا الألوان، التي تنتجها الطفليات والبكتريا الزرقاء، عقب استخراج صخور تعود إلى 1ر1 مليار عام مضت عثر عليها في الصخر الطيني الأسود البحري أسفل الصحراء الكبرى في موريتانيا.

وقال العلماء إن الألوان تعد" أقدم لون بيولوجي" وتعد أقدم بأكثر من نصف مليار عام عن اكتشافات الألوان السابقة.

وقال نور جوينيل ، العالم بجامعة استراليا الوطنية، الذي توصل إلى الجزئيات في إطار دراسته " الألوان الوردية المشرقة تعد جزئيات حفرية من الكلوروفيل التي نجمت عن عمليات التمثيل الضوئي للكائنات التي كانت تعيش في محيط قديم اختفى منذ زمن طويل".

وقام الباحثون بسحق الصخور لتصبح بودرة، قبل استخراجها وتحليل جزئيات الكائنات الحية القديمة بها.

وقال العلماء إن لون الجزئيات تراوح ما بين الأحمر الغامق إلى الأرجواني الغامق في حالتها المركزة، واللون الوردي الفاتح لدى تخفيفها.

#الألوان #العالم

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