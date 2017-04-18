جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعدام للمدان بقتل المواطنة نسرين أبو حسنين من مخيم النصيرات

الثلاثاء 10 يوليو 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعدام للمدان بقتل المواطنة نسرين أبو حسنين من مخيم النصيرات



غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم الثلاثاء، حُكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات المدان(م/ه) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورة نسرين يوسف أبو حسنين "سلطان" ، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب والسطو على شقة سكنية بقصد ارتكاب جناية، وحمل آلة مؤذية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد القانون.

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.

يُشار إلى أن المواطنة أبو حسنين قتلت بتاريخ 18/04/2017  في منزلها بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة  بدافع السرقة .

أخبار ذات صلة

المغدورة

ماذا كتب زوج المغدورة "نسرين ابو حسنين" إليها ؟

قاتل المغدورة أبو حسنين

صور: هكذا نفذ قاتل المغدورة أبو حسنين جريمته بمخيم النصيرات وسط القطاع

د.احمد المصري

الإعدام شنقاً لثلاثة ومؤبد لرابع متهمين بقتل د.احمد المصري بدير البلح

أرشيفية

حل لغز مقتل سيدة فلسطينية في مخيم النصيرات

شرطة غزة

بيان وزارة الداخلية في غزة حول العملية الأمنية في مخيم النصيرات

اطفال المغدورة نسرين ابو سلطان

ماذا كتبت الطفلة ديمة أبو سلطان لأمها المغدورة نسرين؟

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

تقدير إسرائيلي: سيناريو حرب غزة 2014 يعيد نفسه الآن

سعدات: تضحيات شعبنا لم تدفع السلطة تحكيم عقلها بإنهاء العقوبات عن غزة

﻿إسرائيل تستنفر أجهزتها الأمنية والمدنية لمواجهة هزة مدمرة

بالاسماء.. أردوغان يعلن حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية

حركة الجهاد الاسلامي ترفض التلويح والتهديد بمزيد من العقوبات ضد قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ليبرمان

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة

ارشيفية

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

الاونروا- ارشيف

الأونروا تعلن عن اقتطاعات مالية في برامجها في الضفة وغزة ورسالة من كرينبول للموظفين

حرب غزة -ارشيفية

ضابط اسرائيلي : المواجهة مع غزة اقتربت والأسابيع المقبلة "مصيرية"