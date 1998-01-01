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مشروب سحري يمنحك "النحافة".. ويحميك من الالتهابات

الثلاثاء 10 يوليو 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروب سحري يمنحك "النحافة".. ويحميك من الالتهابات



وكالات / سما /

ورد ذكر فاكهة المانغو في بعض الأغنيات الشعبية وذلك لحلاوة مذاقها وفوائدها.

وتعتبر المانغو واحدة من أكثر الفواكه شهرة في العالم، والمدهش أن هذه الشهرة والشعبية الطاغية للمانغو لا تقتصر على طعمها الحلو وإنما لمزايا صحية وعلمية رائعة ستجعلك مغرما بها.

1. خفض الوزن

يحتوي الكوب الواحد من المانغو الطازج على 100 سعر حراري، و83% من الماء من حيث الوزن. وبحسب الأبحاث التي أجرتها جامعة Penn State الأميركية فإن تناول أغذية تتكون من قدر كبير من الماء وكثافة طاقة منخفضة تسهم بفاعلية في خفض وزن الجسم. كما أن تناول ثمرة فاكهة قبل أي وجبة يسهم في خفض استهلاك السعرات الحرارية بنسبة 15%.

2. قيمة غذائية

تحتوي ثمرة المانغو على أكثر من 20 من الفيتامينات والمعادن، بل يوفر الكوب الواحد منها 100% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين C، ويساعد على تقوية جهاز المناعة، والحفاظ على الأسنان واللثة، ودعم تكوين الكولاجين والبشرة الجميلة.

3. تهدئة الالتهابات

تحتوي المانغو على العديد من المركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك فيتامين Cوكاروتين البيتا. وكشفت دراسة حديثة نشرت في دورية Molecular Nutrition & Food Research أن المانغو لديها القدرة على تعزيز النظام الغذائي كمصدر لحمض الجالوتانين الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للعناصر المسرطنة.

#مشروب #النحافة #الالتهابات

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