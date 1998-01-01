جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

واتساب يطرح ميزة جديدة للمجموعات.. إليك كيفية تفعيلها

الثلاثاء 10 يوليو 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يطرح ميزة جديدة للمجموعات.. إليك كيفية تفعيلها



وكالات / سما /

أعلن تطبيق واتساب عن طرح ميزة جديدة للمسؤولين في المجموعات، على غرار الميزة التي تقدمها تيليغرام، حيث تمنح الميزة الجديدة للمسؤولين القدرة على أن يكونوا المستخدمين الوحيدين في المجموعة القادرين على إرسال الرسائل.

وهذه الميزة ستكون مفيدة للأشخاص مثل المدرسين، الذين يمكنهم إنشاء مجموعة لفصلهم ويكونوا هم الوحيدين القادرين على إرسال الرسائل.

وجاء في مدونة "واتساب": "اليوم نطلق إعداداً جديداً للمجموعة حيث يستطيع المشرفون فقط إرسال رسائل إلى مجموعة، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الأشخاص في المجموعات لتلقي الإعلانات والمعلومات الهامة، بما في ذلك الآباء والمدرسين في المدارس والمراكز المجتمعية والمنظمات غير الربحية، ولقد قدمنا هذا الإعداد الجديد بحيث يمكن للمشرفين الحصول على أدوات أفضل لحالات الاستخدام هذه".

ويمكن تمكين هذه الميزة من خلال الانتقال إلى "معلومات المجموعة" ثم التوجه بعد ذلك "إعدادات المجموعة" ثم اختيار "إرسال الرسائل"، واختيار Only Admins، كما تتوفر هذه الميزة حالياً لمستخدمي نظام iOS، وستصل قريباً لمستخدمي نظام "أندرويد".

#واتساب #ميزة

أخبار ذات صلة

اختبار ميزة جديدة بين “إنستغرام” و”واتساب”

﻿واتساب تضيف ميزة جديدة لمستخدميها

ميزة جديدة من واتساب.. توفيراً للوقت

ميزة جديدة في واتساب "ستريح" المستخدمين

مقاطع-يوتيوب

ميزة جديدة في تطبيق "واتساب"

1-964563

ميزة رائعة تصل إلى واتساب

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

تقدير إسرائيلي: سيناريو حرب غزة 2014 يعيد نفسه الآن

﻿إسرائيل تستنفر أجهزتها الأمنية والمدنية لمواجهة هزة مدمرة

بالاسماء.. أردوغان يعلن حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية

حركة الجهاد الاسلامي ترفض التلويح والتهديد بمزيد من العقوبات ضد قطاع غزة

د.أبو زايدة: اغلاق كرم ابو سالم و مرحلة العض على الاصابع

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ليبرمان

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة

ارشيفية

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

الاونروا- ارشيف

الأونروا تعلن عن اقتطاعات مالية في برامجها في الضفة وغزة ورسالة من كرينبول للموظفين

حرب غزة -ارشيفية

ضابط اسرائيلي : المواجهة مع غزة اقتربت والأسابيع المقبلة "مصيرية"