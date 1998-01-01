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نجوم الكرة تختتم مشاركتها في بطولة برشلونة للفئات العمرية بنجاح

الثلاثاء 10 يوليو 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجوم الكرة تختتم مشاركتها في بطولة برشلونة للفئات العمرية بنجاح



رام الله / سما /

اختتمت أكاديمية نجوم الكرة مشاركتها في بطولة برشلونة للفئات العمرية، والتي احتضنتها مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة 34 دولة بنجاح. وأكد مدير الأكاديمية محمد الطريفي أن مشاركة الأكاديمية في هذه البطولة كانت ناجحة، فالنتائج التي حققتها الأكاديمية كانت مرضية، وتليق باسم كرة القدم الفلسطينية.وبيّن أن الأكاديمية شاركت في البطولة بثلاث فئات، هي: مواليد تحت 17 سنة، تحت 15 سنة وتحت 11 سنة، وتمكنوا خلال البطولة من تقديم عروض كروية مميزة، عكست صورة إيجابية عن مستوى الأكاديميات الكروية في فلسطين، مشيرا الى أن فئة تحت 11 تمكنت من حصد المركز الثاني في البطولة من خلال تحقيق العديد من الانتصارات.

يشار الى أن زيارة الأكاديمية الى برشلونة شملت عدة نشاطات كزيارة الى ملعب الكامب نو وجولات سياحية داخل المدينة تعرفوا من خلالها اللاعبين على تاريخ المدينة.

#نجوم الكرة #برشلونة

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