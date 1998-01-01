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ضبط لص سيارات متمرّس بغزة

الثلاثاء 10 يوليو 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط لص سيارات متمرّس بغزة



غزة / سما /

 ألقت المباحث العامة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، القبض على أحد اللصوص المتمرسين في سرقة السيارات ومستلزماتها.

وأوضحت المباحث العامة في بيان لها، أنه بعد تلقيها عددًا من شكاوى المواطنين والتي تفيد بتنفيذ عمليات سرقة لسيارتهم المتوقفة على الطريق الساحلي لبحر رفح، أنها أجرت عمليات البحث والتحري في منطقة السرقة، وتم الاشتباه بالمواطن "ع،ح".

وبينت المباحث أنه وبعد إحضار المشتبه به والتحقيق معه، أقر بقيامه بسرقة بعض مستلزمات السيارات وبيع بعضها وإحضار بعض المسروقات بعد اعترافه على مكانها.

ولفتت إلى أنها دونت أقوال واعترافات السارق، من ثم تحويله لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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