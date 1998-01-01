5 أسباب تجعل منتخب إنجلترا مرشحا قوياً للتتويج بكأس العالم

وكالات / سما /

لا شك أن أشد المتفائلين لم يكن يرشح منتخب إنجلترا إلى بلوغ دور نصف نهائي كأس العالم 2018، وذلك بعد نوع من الاعتياد على الفشل، إذ فشل منتخب الأسود الثلاثة في الفوز بمباراة خروج مغلوب واحدة منذ عام 2006، قبل المباراة مع كولومبيا.

فشلوا في التأهل لبطولة أوروبا في عام 2008، وخرجوا ضد ألمانيا في دور 16 في عام 2010، قبل الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية ضد إيطاليا في عام 2012. في عام 2014 ، بصمت إنجلترا على أسوأ أداء لها في كأس العالم بالخروج من مرحلة المجموعات، قبل معاناة الخروج المحرج على يد إيسلندا في بطولة أوروبا في فرنسا قبل عامين.

فيما يلي خمسة أسباب تجعل إنجلترا مرشحا قوياً للتتويج بكأس العالم:

هاري كين ـ عندما عاد كين إلى إنجلترا من يورو فرنسا قبل عامين بعد أن فشل في العثور على الشباك ، كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان قادرا على القيام بهذا العمل في بطولة كبرى. لكنه أسكت المشككين في الأسابيع الأخيرة، ويقود السباق نحو الحذاء الذهبي بستة أهداف. إنه أبرز لاعب إنجليزي في الوقت الحالي ، وقد أثبت جدارته في روسيا هذا الصيف.

كين في شكل رائع ويبدو غير قابل للتوقف أمام المرمى. لم يسدد سوى 6 تسديدات على المرمى خلال كأس العالم وسجل ستة أهداف. لا يزال هناك شعور بأن هناك المزيد ليأتي منه ، لأنه ربما لم يكن لديه الكثير من الفرص التي خلقت له كما يفعل في توتنهام. على بعد مباراتين من اللقب منتخب إنجلترا يأمل في استمرار هاري كين على هذا المستوى.

ثنائية ستونز وماجواير ـ بدت هذه الثنائية غير متوقع أن يتم الاعتماد عليها في كأس العالم منذ بضعة أشهر ، لكن يبدو أنها تعمل في روسيا. دخلت انجلترا البطولة وهي تعتمد على نظام غير مألوف مع ثلاثي دفاعي في الخلف ، ويبدو أنهم حصلوا فيه على أفضل مستويات ماجواير وستونز. ربما لم يكن لكايل ووكو نفس التأثير، الذي لا يزال يبدو غير مرتاح في مركزه.

لاعبان كان لهما تأثير هجومي أيضا، أحرز ستونز هدفين أمام بنما، وهي أول مرة يسجل فيها بقميص منتخب إنجلترا، كما ساهم ماجواير في التأهل إلى نصف النهائي بهدفه ضد السويد في الانتصار بهدفين لصفر.

3 ـ ساوثجيت وجد خطة تعمل ـ وكما ذكرنا سابقاً في المقال، نادراً ما لعبت إنجلترا بأسلوب من ثلاثة مدافعين، لكن النظام الذي اختاره جاريث ساوثجيت هو أفضل طريقة لتحقيق أفضل النتائج من لاعبيه، وكان على حق. فقد سمح لكيران تريبر بتوسيع الملعب ووضع الكرات في الصندوق ، في حين حصل أيضا على أفضل أداء من مهاجميه.

وتمكن كل من ديلي ألي، وجيسي لينجار، ورحيم سترلينج، من إعطاء الإضافة في الخط الأمامي. كل واحد منهما وضع بصمته حين حصل على الفرصة.

4 ـ لا يزال هناك حاجة في تقديم المزيد: سيكون من الخطأ الاعتقاد بأننا رأينا بالفعل أفضل ما في هذا الجانب الإنجليزي.حتى الآن يمكن القول أنهم لم يواجهو اختبارا حقيقيا كولومبيا، وتونس، بنما… ولم نرى أفضل أداء من لاعبين مأثرين في أنديتهم كرحيم سترلينج، وماركوس راشفورد.

إذا تمكنت إنجلترا من الحصول على أفضل مستوى من لاعبيها، إنجلترا هي بالفعل ستكون قاب قوسين أو أدنى من اللقب.

5 ـ مونديال المفاجآت: لقد كان لدينا بطولة رائعة حتى الآن ، وهذا يعود جزئيا إلى المفاجآت التي شاهدناها. خروج ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، البرازيل… تجعل نصف النهائي مفتوح على جميع الاحتمالات، و لايوجد فريق حتى الآن أكد أحقيته بهذا اللقب.

أما بالنسبة لإنجلترا، فهي في الجانب الأضعف في دور نصف النهائي نظريا. أشد المتفائلين لم يكن يتوقع تواجد إنجلترا أو كرواتيا في النهائي. لم تتح أمام إنجلترا فرصة جيدة للوصول إلى المباراة النهائية منذ عام 1966 ، وهذه هي الفرصة المثالية.