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روما يتعاقد مع الحارس البرازيلي الشاب فوزاتو

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روما يتعاقد مع الحارس البرازيلي الشاب فوزاتو



وكالات / سما /

أعلن نادي روما، حصوله على خدمات حارس المرمى البرازيلي دانييل فوزاتو، الذي وقع عقدا يمتد حتى 2022، بعد ارتدائه قميص بالميراس في الموسم المنصرم.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "يعلن روما أنه وقّع مع بالميراس عقدا من أجل الحصول وبشكل نهائي على خدمات فوزاتو".

ووقّع الحارس على عقد مدته 4 مواسم، في ظل جهود روما لتدعيم صفوفه، التي تضم أيضا الحارس البرازيلي أليسون باكير والإيطالي أنطونيو ميرانتي.

وأكد الإسباني رامون رودريغيز "مونشي" المدير الرياضي لروما، أن حارس بالميراس سيكون إضافة قوية لـ"الذئاب", وسيرتدي القميص رقم 63.

#روما #فوزاتو

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