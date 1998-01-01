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برشلونة يُزاحم ريال مدريد على صفقة إدين هازارد

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُزاحم ريال مدريد على صفقة إدين هازارد



وكالات / سما /

يبدو أن الصراع بين قطبا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، لا ينحصر فقط على تحقيق الانتصارات داخل المستطيل الأخضر، بل يتمادى أيضاً إلى رغبة كلا الفريقين في التعاقد مع أجود اللاعبين الذين بإمكانهم إضفاء لمستهم الخاصة على منظومة المدربين، إرنستو فالفيردي وجولين لوبيتيجي، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في إدين هازارد، الذي أسال لعاب الغريمين التقليديين.

 

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي برشلونة اقتحم سباق التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد، حيث يعمل النادي الكتالوني بسرية تامة من أجل إغلاق الصفقة بنجاح، خاصة بعد الأداء المذهل الذي قدمه اللاعب رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018، والذي يمكن أن يكون حاسماً بحيث ينتهي به المطاف باللعب في الكامب نو.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن برشلونة يعمل بسرية تامة ومستعد لبذل جهد كبير من أجل التوقيع مع هازارد الذي يريد ترك تشيلسي، لأن ناديه خارج المنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرغب البلجيكي في الانخراط في مشروع ناجح، وهو الأمر الذي يجعله قريباً من الانتقال إلى القلعة الكتالونية.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد وضع خطة محكمة من أجل تهدئة جماهيره بعد اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو، وذلك من خلال التعاقد مع إدين هازارد الذي ألمح في أكثر من مناسبة، إلى رغبته في ارتداء قميص النادي الملكي.

يُشار إلى أن هازارد البالغ من العمر 27 عاماً، يرتبط بعقد مع فريق تشيلسي الإنجليزي يمتد حتى سنة 2020، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حالياً حوالي 110 مليون يورو، وفق ما يُشير إليه موقع “ترانسفير ماركت”.

#برشلونة #ريال مدريد

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