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الحايك: العقوبات الجديدة تعمق أزمات غزة وتشل الحركة التجارية

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: العقوبات الجديدة تعمق أزمات غزة وتشل الحركة التجارية



غزة / سما /

طالبت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار والعقوبات الاسرائيلية الجديدة التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك في تصريح صحفي، إن العقوبات الاسرائيلية الجديدة من شأنها تعميق الازمات الانسانية والاقتصادية في قطاع غزة ، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.

وأضاف أن العقوبات الجديدة من شأنها أيضاً شل الحركة التجارية في غزة ، وتكبيد التجار ورجال الاعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الاسرائيلية على القطاع.

وتابع الحايك" إن فرض عقوبات جديدة على غزة يعد أمر خطير وسيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة و ينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق ، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الاعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الادخال".

وأكد على ضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد داعياً لأخرج احتياجات غزة الانسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل فرض المزيد من العقوبات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية.

ودعا الحايك لضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية كونها طوق النجاة الوحيد في المرحلة الراهنة والتحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ غزة من حالة انهيار اقتصادي تام تلوح بالأفق.

#على الحايك

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