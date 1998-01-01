الاحتلال يدخل جزء من البضائع والمحروقات لغزة

القدس المحتلة / سما /

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بالدخل بعض البضائع التجارية، والمحروقات، (غاز الطهي والسولار) لقطاع غزة، عن طريق معبر كرم أبو سالم، رغم وجود قرار سياسي بإغلاقه.

وقال موقع "والا" العبري، إنه ورغم وجود قرار شخصي من نتنياهو بأغلاق المعبر، تم منذ ساعات الصباح، إدخال بعض البضائع عن طريق كرم أبو سالم الى قطاع غزة.

وأشار الموقع، الى أن قرارات نتنياهو للتضييق الحصار على قطاع غزة، جاءت بالتنسيق مع وزارة الجيش، وذلك كعقوبات ضد استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة.