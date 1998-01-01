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الاحتلال يدخل جزء من البضائع والمحروقات لغزة

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدخل جزء من البضائع والمحروقات لغزة



القدس المحتلة / سما /

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بالدخل بعض البضائع التجارية، والمحروقات، (غاز الطهي والسولار) لقطاع غزة، عن طريق معبر كرم أبو سالم، رغم وجود قرار سياسي بإغلاقه.

وقال موقع "والا" العبري، إنه ورغم وجود قرار شخصي من نتنياهو بأغلاق المعبر، تم منذ ساعات الصباح، إدخال بعض البضائع عن طريق كرم أبو سالم الى قطاع غزة.

وأشار الموقع، الى أن قرارات نتنياهو للتضييق الحصار على قطاع غزة، جاءت بالتنسيق مع وزارة الجيش، وذلك كعقوبات ضد استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة.

#الاحتلال #محروقات #غزة

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