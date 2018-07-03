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هيئة الأسرى: الأسيرة الكرمي تفقد الوعي لعدة دقائق بسبب التحقيق المتواصل

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت الأسيرة دينا الكرمي لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن محققي الاحتلال في سجن عسقلان، يخضعونها لجلسات تحقيق طويلة ومرهقة ومكثفة بشكل يومي، ما أفقدها وعيها أول من أمس لعدة دقائق.

وأضافت الكرمي، للمحامي الذي زارها أمس، أنها تعاني من أوجاع في المعدة، بالإضافة الى مشاكل وصعوبة في التنفس.

ولفت عجوة إلى أن محكمة عسقلان العسكرية الاسرائيلية مددت الخميس الماضي توقيف الأسيرة الكرمي (38 عاما) من مدينة الخليل، لـ8 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الكرمي بتاريخ 3/7/2018، من منزلها في الخليل، وهي أم لطفلة عمرها 8 سنوات.

#هيئة الأسرى

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