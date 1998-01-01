أبو هولي: وفد المنظمة لسوريا يؤكد على التزام القيادة اتجاه اللاجئين

رام الله / سما /

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان قضية اللاجئين الفلسطينيين على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية ، واهتمامات رئيس دولة فلسطين محمود عباس .

وأشار د. ابو هولي ان زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللجنة الى سوريا تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس ابو مازن ، وتعبر عن التزام واهتمام القيادة الفلسطينية اتجاه اهلنا اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا لمتابعة قضاياهم والعمل على تخفيف معاناتهم والاطلاع على حجم الكارثة في مخيم اليرموك المدمر وبحث السبل والطرق والتدخلات المطلوبة لإعادة تأهيله واعماره بعد تطهيره من المسلحين وعودة سيادة الدولة السورية عليه لضمان عودة امنة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من المخيم والذي يصل عددهم الى 160 الف لاجئ .

وأضاف ان الوفد سيلتقي بالمسؤولين السوريين في دمشق لبحث العلاقات الثنائية والعمل على تعزيزها الى جانب بحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ووضع الترتيبات لا عادتهم الى مخيماتهم بعد اعادة تأهيلها واعمارها كما سيلتقي الوفد بالفصائل الفلسطينية لبلورة صيغة مشتركة وموحدة لمواجهة التحديات الماثلة امام شعبنا وقضيتنا العادلة ومواجهة المؤامرات وصفقة القرن الامريكية ي التي تستهدف قضيتي القدس واللاجئين من خلال انهاء عمل الوكالة.

ولفت ابو هولي الى ان الوفد سينظم زيارة ميدانية لمخيم اليرموك والوقوف على احتياجاته والاطمئنان على اوضاع اللاجئين المتواجدين فيه والذي يقارب عددهم بنحو 10 الاف لاجئ فلسطيني من اصل 180 الف كانوا يعيشون دخل المخيم كما سيزور الوفد بعض مراكز وتجمعات ايواء اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيماتهم بحثا عن ملاذ امن .

وشدد على ان اللاجئين الفلسطينيين ضيوف مؤقتين في سوريا لحين حل قضيتهم حلا عادلا وشاملا طبقا لما ورد في القرار 194.

وفي سياق اخر ثمن د. ابو هولي تعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس باعتبار احتياجات المخيمات والمخيمات اولوية من خلال إقامة المشاريع الهادفة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين ودعم صمودهم خلال استقباله مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أعضاء المكتب التنفيذي للاجئين، ورؤساء اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون نيابة عن الدكتور احمد ابو هولي .

وكان اعضاء وفد اللجان الشعبية اكدوا خلال اللقاء على دعمهم الكامل لسياسات الرئيس وتصديه لكل هذه المؤامرات، وجهوده في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية.