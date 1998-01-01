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تشكيل لجنة للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى برام الله

الثلاثاء 10 يوليو 2018 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل لجنة للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى برام الله



رام الله / سما /

قرر وزير الصحة جواد عواد تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وظروف وفاة المواطن رسمي حمايل في أحد المستفيات الخاصة برام الله.

وأكد الوزير عواد في بيان صحفي، صادر عن مكتبه، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستباشر عملها اليوم، حيث ستقوم بإعداد تقرير نهائي عن الحالة وملابسات وفاة المريض المذكر خلال 3 أيام من تاريخ اليوم.

وأضاف أن اللجنة مشكلة من 6 أطباء بينهم طبيب ممثل عن عائلة المرحوم.

وقال وزير الصحة: "حرصًا من وزارة الصحة على الوقوف دائمًا على الحقيقة لمصلحة المريض أولًا، وللحفاظ على النظام الصحي ثانيًا، قررنا تشكيل لجنة تحقيق بحالة المتوفي المرحوم رسمي حمايل".

وكانت عائلة حمايل في قرية كفر مالك شرق رام الله، حمّلت إدارة المستشفى الاستشاري المسؤولية عن وفاة المواطن رسمي، يوم أمس الاثنين.

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