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تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

الثلاثاء 10 يوليو 2018 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة



القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل العسكري في القناة "الثانية العبرية" "روني دنيال"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، قرر تشديد الإجراءات العقابية ضد حماس في قطاع غزة.

وقال المحلل العسكري، إنه وبدون تهدئة من حماس، ستقوم "إسرائيل" بزيادة حدة الإجراءات العقابية، خصوصاً في قضية الطائرات الورقية الحارقة.

وأشار المحلل، إلى أن "نتنياهو"، قرر إغلاق معبر كرم ابو سالم، كردة فعل على استمرار ظاهرة سقوط الطائرات والبالونات الحارقة من غزة. 

وأضاف المحلل: "هذه الخطوات التي اتخذها نتيناهو كانت قد اتخذت الأسبوع الماضي خلال اجتماع أمنى مع وزير الجيش افيغدور ليبرمان". 

وبحسب المحلل، فإن إجراءات نتنياهو جاءت بالتنسيق مع وزارة الجيش، ويتم دراسة عدة خيارات بينها، العودة لسياسات الاستهداف داخل القطاع.

وقال " ان اللعبة واضحة ومستمرة وهي ان التصعيد مستمر، التسخين مستمر لكن لا احد يريد الحرب، لا حماس تريد حرب مع اسرائيل ولا اسرائيل تريد الحرب مع حماس.

واوضح ان  نتيناهو قرر ان يشد الحبل مع حماس ولكن لن يقطع الحبل مع حماس ولايرد اي طرف من الاطراف التدهور نحو حرب.

#حماس #اسرائيل #عقاب

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