ريفلين يعارض قانون القومية

القدس المحتلة / سما /

أبدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، معارضته لقانون "القومية" الذي يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشريعه بالضغط على حلفائه في الحكومة.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن ريفلين وجّه خطابًا للكنيست الإسرائيلي عبّر فيه عن رفضه للعديد من بنود مشروع القانون.

وشدد ريفلين على أنه يرفض البند الخاص بالسماح بإقامة أحياء يهودية فقط دون العرب أو المسيحيين. معتبرًا أن هذا يضرّ بالشعب اليهودي حول العالم.

وطالب ريفلين بضرورة إعادة النظر في بعض بنود مشروع القانون والآثار المترتبة عليه.