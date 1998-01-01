الهلال الاحمر بغزة تختتم ثلاث دورات تدريبية خاصة بمقدمي الخدمات الصحية

أختتمت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة ثلاث دورات تدريبية خاصة بمقدمي الخدمات الصحية في مجال ” حزمة الحد الادنى من خدمات الصحةالإنجابية اثناء الازمات MISP وتعزيز جودة خدمات الصحة الانجابية " احد انشطة مشروع الحد والاستجابة للزيادة في العنف المبنى على النوع الاجتماعي بين النساء والفتيات النازحات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان كنوع من الجهوزية للطوارئ كون غزة منطقة ازمة مزمنة .

وتم التأكيد من قبل ادارة الجمعية ان الدورات تهدف الى بناء قدرات مقدمى الخدمات الصحية والعاملين في مجال ادارة الحالات من الفرق النفسية والاجتماعية حتى يتمكنوا من العمل على اهداف MISP وخاصة وقت الأزمات ويقل التركيز على خدمات الصحة الجنسية والانجابية ومنع العنف الجنسي ويتم التركيز على الجرحى والاغاثة الطارئة والتأكد من قيام قطاع مجموعة الصحة بتحديد الوكالات المشتركة التي ستقوم بتنفيذ خدمات MISP.

كما تهدف الى منع العنف الجنسي ومساعدة الناجين والحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومنع الوفيات والمراضة بين الامهات والمواليد والتخطيط لخدمات صحة إنجابية شاملة مدمجة بداخل الرعاية الصحية الأولية. تم التركيز على تدخلات واليات التنسيق الخاصة بالصحة الانجابية في وقت الازمات ومفاهيم حول العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي وعن الخدمات الطبية التي تقدم لضحايا الاغتصاب ووسائل تنظيم الاسرة واليات الاحالة لضحايا الاغتصاب وكيفية التنسيق المشترك بين الوكالات في مجال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي وكيفية توثيق حالات العنف الجنسي.

كما تلقى المشاركين معلومات حول صحة الام والمولود في اوضاع الازمات ومرحلة ما بعد الازمات وعن مستلزمات الصحة الانجابية والترتيبات الخاصة بها , والكتات اللازمة للتدخلات اثناء تنفيذ حزمة الخدمات