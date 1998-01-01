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السفيرة سليمان تقدم أوراق اعتمادها كممثل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الثلاثاء 10 يوليو 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفيرة سليمان تقدم أوراق اعتمادها كممثل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية



رام الله / سما /

دمت سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا والمنظمات الدولية في لاهاي روان سليمان أوراق اعتمادها الى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير أحمد أوزومجو كممثل دائم لدولة فلسطين لدى هذه المنظمة، اليوم الاثنين، في مقر المنظمة الدائم في مدينة لاهاي.

وخلال المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، نقلت السفيرة سليمان تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس الى المدير العام للمنظمة، والذي رحب بدوره بإنضمام دولة فلسطين لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشيرا الى ان انضمام فلسطين يعزز دور المنظمة وأهدافها في منع إنتشار وإستخدام وتخزين الأسلحة الكيميائية.

وأكدت السفيرة سليمان ان إنضمام دولة فلسطين للمنظمة يعكس مدى التزامها وحرصها على المساهمة في تحقيق السلام والامن الدوليين، الامر الذي يؤكد على التزام دولة فلسطين ودورها في القيام بواجباتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي.

واستعرض "أوزمجو" أهم الأعمال والمهام التي تقع ضمن ولاية الاتفاقية الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا الى الدور الذي يمكن أن تقوم به دولة فلسطين من خلال عضويتها بالمنظمة والمساهمة في إنجاح أعمال المنظمة وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المنظمة
 

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