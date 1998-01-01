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ردا على نتنياهو.. وحدة البالونات :سنحيل ليل المستوطنين الى جهنم وسنكثف إطلاقها ليلاً

الثلاثاء 10 يوليو 2018 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على نتنياهو.. وحدة البالونات :سنحيل ليل المستوطنين الى جهنم وسنكثف إطلاقها ليلاً



غزة / سما /

أعلنت وحدة أبناء الشهيد محمد الزواري المتخصصة بإطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة الى مستوطنات الاحتلال، أنها ستكثف إطلاق البالونات الحارقة ليلاً رداً على قرار الاحتلال بتشديد الحصار على قطاع غزة.

وقالت الوحدة في بيان صباح الثلاثاء، "سننقل دفة الصراع وتكثيف إطلاق البالونات ليلاً رداً على قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإغلاق المعابر وتشديد الحصار.

وأضافت: "قرار الحكومة الإسرائيلية بتشديد الحصار على القطاع للضغط على الشباب الثائر لمنع إطلاق البالونات، لهي إثبات بفشله في إدارة دفة الصراع مع الشباب الثائر الذي انتفض بشكل سلمي لرفع الحصار عن غزة".

وشددت الوحدة على أنها ستحيل ليل مستوطني غلاف قطاع غزة الى جهنم، بعد قرار تكثيف إطلاق البالونات الحارقة ليلا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس الاثنين إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر الموافقة على مقترحات الجيش للضغط على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في بيان "في ضوء استمرار أعمال "الإرهاب" والحرق المتعمد والمحاولات الأخرى التي تقودها حماس من غزة فقد قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع مقترح رئيس الاركان بزيادة الضغط على حماس".

وأوضح أن الجيش قرر "إغلاق معبر كرم أبو سالم باستثناء الإمدادات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والتي سيتم الموافقة عليها كلُ على حدة من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق ومنع عمليات الاستيراد والتصدير للقطاع وتقليص مساحة الصيد من 9 ميل إلى 6 ميل".

#وحدة البالونات #غزة #حريق

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