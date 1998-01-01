جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استجواب نتنياهو وزوجته اليوم بشكل منفصل

الثلاثاء 10 يوليو 2018 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استجواب نتنياهو وزوجته اليوم بشكل منفصل



القدس المحتلة / سما /

 تستجوب الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة العاشرة في إطار التحقيقات الجارية ضدّه في عدة قضايا.

وبحسب صحيفة معاريف، فإنه سيتم استجواب نتنياهو في مقر إقامته بمدينة القدس في الملف 4000 المتعلق بقضية شركة بيزك وموقع واللا الإخباري.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تقدم في شهادات عدد من الشخصيات المتورطة في الملف ذاته.

ولفتت إلى أنه سيتم استجواب سارة نتنياهو بشكل منفصل اليوم في مقر التحقيقات الرئيسي في اللد، كما سيتم استجواب رئيس شركة بيزك وزوجته.

أخبار ذات صلة

نتنياهو و زوجته سارة

التحقيق مع نتنياهو وزوجته استمر 5 ساعات متواصلة وهذا ما قاله فور انتهاء التحقيق معه!!

نتنياهو

نتنياهو يأمر بتفتيش المصلين الداخلين للأقصى بشكل فردي وعبر فاحصات المعادن اليدوية

الاحمد ابو مرزوق- ارشيف

الأحمد: المصالحة تسير بشكل جيد والعمل على معبر رفح سيكًون بشكل يومي ومنتظم

ترامب وزوجته وابنته

ماهي الرسائل التي سيوجهها الفلسطينيون لترامب وابنته وزوجته ؟

اسعاف- ارشيفية

وفاة رجل وزوجته إثر اختناقهم بعد اشعال الفحم داخل منزلهم بمدينة غزة

الرئيس الروسي مدفيديف

مدفيديف يجتمع اليوم مع نتنياهو وغدا مع الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

بالاسماء .. وفد "حماس" برئاسة العاروري يصل القاهرة الأربعاء المقبل

صيدم: منهاج جديد للثانوية العامة "الإنجاز" في فلسطين و هذا موعد تطبيقه

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

تقدير إسرائيلي: سيناريو حرب غزة 2014 يعيد نفسه الآن

وفد من منظمة التحرير يترأسه الأحمد يتوجه لدمشق اليوم

الاحمد : لا بوادر ايجابية حتى اللحظة من حماس حول المصالحة وننتظر الرد المصري

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ليبرمان

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة

ارشيفية

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

الاونروا- ارشيف

الأونروا تعلن عن اقتطاعات مالية في برامجها في الضفة وغزة ورسالة من كرينبول للموظفين

حرب غزة -ارشيفية

ضابط اسرائيلي : المواجهة مع غزة اقتربت والأسابيع المقبلة "مصيرية"