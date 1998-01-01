استجواب نتنياهو وزوجته اليوم بشكل منفصل

القدس المحتلة / سما /

تستجوب الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة العاشرة في إطار التحقيقات الجارية ضدّه في عدة قضايا.

وبحسب صحيفة معاريف، فإنه سيتم استجواب نتنياهو في مقر إقامته بمدينة القدس في الملف 4000 المتعلق بقضية شركة بيزك وموقع واللا الإخباري.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تقدم في شهادات عدد من الشخصيات المتورطة في الملف ذاته.

ولفتت إلى أنه سيتم استجواب سارة نتنياهو بشكل منفصل اليوم في مقر التحقيقات الرئيسي في اللد، كما سيتم استجواب رئيس شركة بيزك وزوجته.