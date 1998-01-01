جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة

الثلاثاء 10 يوليو 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: خلافات حادة بين ليبرمان وقيادة الجيش بشأن عملية عسكرية بغزة



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافات بين وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والقيادة العليا للجيش بشأن تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن ليبرمان يرغب في زيادة وتيرة التصعيد العسكري وضرب عمق حماس في غزة ردًا على استمرار إطلاق الطائرات الورقية الحارقة، إلا أن كبار قادة الجيش يرفضون الدخول في تصعيد أو عملية عسكرية من أجل الطائرات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليبرمان طالب قيادة الجيش بإجراءات رادعة ضد حماس.

وبينت الصحيفة أنّ قادة الجيش بما فيهم رئيس الأركان يرون أن التصعيد سيغرق المنطقة في مزيد من الصراعات ليست بحاجة لها، ولا يوجد نقطة واضحة يمكن أن تستخلص من أي عملية عسكرية بغزة حاليًا.

ويدعو قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الاكتفاء بالإجراءات العقابية الإسرائيلية فقط، واستمرار الجهود لإيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة والبالونات المفخخة، غير الحرب.

ويرفض ليبرمان هذا التوجه، ويسعى لجر إسرائيل لحرب مع حماس. ويدعو ليبرمان إلى عمليات أكثر حزما وإيلاما ضد الحركة وقاداتها، حتى لو كلّف ذلك تصعيدا في شمال إسرائيل (على الحدود مع سوريا ولبنان)

ولا يعتبر ليبرمان الأمر مجرد طائرات ورقية كما يراها الأمن الإسرائيلي، بل يعتبرها "قواعد جديدة تفرضها حماس، تؤدي إلى غياب الردع الإسرائيلي شيئا فشيئا، إلى جانب تعزيز قوة حماس".

ويقول ليبرمان الذي يتزعّم حزب "يسرائيل بيتينو" اليميني، إن التخلّف عن الرد على الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المفخخة، سيضاعف الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في المستقبل، مضيفا "من المفضل القفز في المياه الآن، على أن نستمر في سياسة التأجيل، التي تصب في صالح حماس".

وتابعت "معاريف" أن النقاش الحاد بين الجانبين، سيبلغ ذروته في جلسة "الكبنيت" (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، للشؤون الأمنية والسياسية) القريبة، التي ستناقش الوضع في غزة.

ولفتت الصحيفة أن القرار الآن أصبح بيد نتنياهو إما الذهاب في عملية عسكرية أو تصعيد محدود، أو أن يستمر في التعامل بهدوء مع تلك القضية في ظل الاهتمام بالوضع على الجبهة الشمالية.

#ليبرمان #غزة #حماس

أخبار ذات صلة

الكابينت

تفاصيل جلسة الكابينت حول غزة.. خلافات حادة بين ليبرمان و الجيش

المجلس المركزي

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

قادة جيش الاحتلال

يديعوت: خلافات كبيرة بين قادة إسرائيل، بشأن غزة ومشاريع إعادةالإعمار و حماس

معبر رفح -ارشيفية

معاريف تزعم: خلافات مالية في مصر هي اساس التأخير في فتح معبر رفح

حدود غزة -ارشيفية

الجيش الإسرائيلي يقرر إرسال 11 كتيبة عسكرية لحدود غزة استعدادا لمسيرة 14 مايو

عمر العبد

4 مؤبدات بحق الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش وابتسامته تغضب ليبرمان

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

بالاسماء .. وفد "حماس" برئاسة العاروري يصل القاهرة الأربعاء المقبل

صيدم: منهاج جديد للثانوية العامة "الإنجاز" في فلسطين و هذا موعد تطبيقه

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

تقدير إسرائيلي: سيناريو حرب غزة 2014 يعيد نفسه الآن

وفد من منظمة التحرير يترأسه الأحمد يتوجه لدمشق اليوم

الاحمد : لا بوادر ايجابية حتى اللحظة من حماس حول المصالحة وننتظر الرد المصري

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

تلفزيون اسرائيل : بدون تهدئة من قبل حماس "إسرائيل" ستزيد الاجراءات العقابية ضد غزة

ارشيفية

﻿رؤية مصرية جديدة لحل عقبة «التمكين الحكومي» في غزة وتجاوز الانقسام

الاونروا- ارشيف

الأونروا تعلن عن اقتطاعات مالية في برامجها في الضفة وغزة ورسالة من كرينبول للموظفين

حرب غزة -ارشيفية

ضابط اسرائيلي : المواجهة مع غزة اقتربت والأسابيع المقبلة "مصيرية"

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة