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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة

الثلاثاء 10 يوليو 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات في أكثر من محور بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان لدى اقتحامها لبلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما فتشت منازل في قرية رنتيس غربا.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت بلدة سلواد واعتقلت الشقيقين جهاد زاهر حماد ومحمد زاهر حماد، والشاب يحيى حامد، بعد مداهمة منازلهم وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت المصادر أن الاحتلال اقتحم قرية كفر مالك في ذات المنطقة، حيث تصدى عشرات الشبان للدوريات العسكرية ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات، تخللها اندلاع مواجهات وإطلاق الجنود للقنابل الغازية والرصاص المعدني.

وأصيب خلال المواجهات شاب بقنبلة غاز في يده وصفت جراحه بالطفيفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رنتيس وشرعت بمداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وصادرت مبالغ مالية خاصة للأهالي.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق في جنين واعتقلت أربعة مواطنين فيما شهدت المدينة مواجهات.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية واعتقلت الشاب هشام عمر زكارنة (الاقرع) (22عاماً) عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما داهمت مدينة جنين واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: محمد وليد جلامنة ، وطارق زياد الصانوري وليث الصانوري فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال المداهمات في المدينة.

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