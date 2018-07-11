حالة الطقس

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة تكون الأجواء غائماً جزئياً الى صاف ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2018/07/11: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الخميس 2018/07/12: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الجمعة 2018/07/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

