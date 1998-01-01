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بالاسماء.. أردوغان يعلن حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية

الإثنين 09 يوليو 2018 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. أردوغان يعلن حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية



انقرة / وكالات /

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستتبعه مباشرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي.

وتضم حكومة أردوغان 16 وزيرا بعد دمج بعض الوزارات، وقد اختار فؤاد أوكتاي نائبا له، بينما أسند وزارة الدفاع إلى الجنرال خلوصي آكار والداخلية إلى سليمان صويلو والخارجية إلى مولود تشاووش أوغلو، فيما أختار زوج ابنته برآت البيرك وزيرا للمالية والخزانة.

وفيما يلي التشكيلة الكاملة:

نائب رئيس الجمهورية - فؤاد أوكتاي

نائب رئيس الجمهورية - فؤاد أوكتاي

1- وزير العدل - عبد الحميد قول

2- وزير العمل والعائلة - زهرة زمرد سلجوق.

3- وزير الخارجية مولود - تشاووش أوغلو

4- وزير الطاقة والموارد الطبيعية - فاتح دونماز.

5- وزير الرياضة والشباب - محمد كصاب أوغلو

6- وزير المالية والخزانة - برآت البيرك - زوج بنت أردوغان.

7- وزير الداخلية - سليمان صويلو

8- وزير الثقافة والسياحة - محمد آرسوي

9- وزير التعليم - ضياء سالجوك

10 - وزير الدفاع - خلوصي آكار

11- وزير الصحة - فخر الدين كوجا

12 - وزير الزراعة والثروة الحيوانية - بكير

13- وزير التجارة - روهصال بيكجان

14- وزير المواصلات والبنية التحية - جاهد توران .

15- وزير للزراعة والغابات - بكر باك دميرلي

16- وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك

ومع بدء رئاسته التنفيذية، التي حارب بقوة لضمان تحقيقها، اختار أردوغان حكومة تضم عددا أقل من الوزراء، يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم.

وفاز أردوغان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الماضي لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة.

وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا، ويقول أردوغان إنها ضرورية لدفع النمو الاقتصادي في تركيا وضمان أمنها.

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