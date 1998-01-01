إسرائيل: تأجيل انطلاق محاكمة سارة نتنياهو بتهم فساد

القدس المحتلة / سما /

تم تأجيل جلسة انطلاق محاكمة سارة نتنياهو بتهم "الاحتيال وخيانة الأمانة" بنحو ثلاثة أشهر، في أعقاب طلب محامي نتنياهو هذا التأجيل لالتزامات سابقة.

وكان يفترض أن تنطلق الجلسات يوم الخميس المقبل، الموافق 19 تموز/ يوليو، ولكن محامي سارة نتنياهو - المحامي يوسي كوهين طلب التأجيل بسبب التزامه بحضور جلسة موكل ىخر له حددت في الموعد ذاته بوقت سابق. ولذلط طلب كوهين تأجيل الجلسة، ولكن وبسبب الخروج في فترة العطلة الصيفية للمحاكم في اسرائيل بالفترة بين شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر.

ومع قبول المحكمة التأجيل، ستعقد الجلسة المؤجلة في السابع من تشرين الأول / أوكتوبر المقبل.

وقدمت النيابة العامة، لائحة اتهام بحق سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الاسرائيلي، بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" وذلك بعد تحقيق طويل من الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.

وتُعنى لائحة الاتهام بالفترة بين أيلول/ سبتمبر 2010 وحتى آذار/ مارس 2013، بينما عمل نفتالي في مقر رئيس الوزراء بين الأعوام 2011 وصيف 2012.

وادعى محامو الدفاع عن سارة نتنياهو ردا على هذه التهم بأنها "مبالغ بها وسخيفة وغير واقعية"، معقبين بنفي جميع التهم الموجعهة لها جملة وتفصيلا. فيما وصفها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "رقم قياسي بالسُخف".

وادعت لائحة الاتهام ان نتنياهو استغلت مكانها كزوجة رئيس حكومة . كما وجهت لائحة اتهام أيضا الى المدير العام لديوان رئيس الحكومة الموقوف عن عمله عزرا سايدوف. وقالت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق، إن نتنياهو تنوي تحميل سايدوف مسؤولية كل شيء، وهو ما ينفيه الرجل، الذي يشدد على أنه كان ينفذ طلباتها فقط.

ووفقا لمسودة لائحة الاتهام التي نشرت بالماضي، طلبت نتنياهو الى مقر إقامة رئيس الحكومة وجبات طعام بقيمة 359 ألف شاقل (نحو 99 ألف دولار) من مطاعم وطهاة مع التظاهر عدم وجود طهاة في المنزل، بالمقرين الرسمي والخاص للزوجين نتنياهو.

وسبق أن أوصت الشرطة بمحاكمة عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ملف تحقيق آخر يعرف إعلاميًا باسم "مقر إقامة رئيس الوزراء في قيساريا".