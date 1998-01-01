جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجددا.. محامو الهيئة يحصلون على امر احترازي بوقف الترحيل من الخان الأحمر

الإثنين 09 يوليو 2018 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجددا.. محامو الهيئة يحصلون على امر احترازي بوقف الترحيل من الخان الأحمر



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، مساء اليوم الاثنين، إن محامي الهيئة انتزعوا  قرارا من المحكمة العليا الاسرائيلية، بتأجيل ترحيل تجمع الخان الأحمر حتى الاثنين المقبل.

وأوضح عساف، أن محامي الهيئة تقدموا الأسبوع الماضي بطلب تأجيل وتم تأجيل الموضوع، و"اليوم نجحنا في التأجيل للسادس عشر من الشهر الجاري، ويوم بعد غد الاربعاء سيكون هناك التماس آخر، هذه حرب قانونية نخوضها بعدة طواقم، سنستمر فيها، ومتأكدون أننا قادرون على المحافظة على أرضنا".

وحيا طواقم الهيئة وكل لجان المقاومة الشعبية والأهالي، في كافة التجمعات المهددة، والرئيس محمود عباس، والحكومة، وأبناء شعبنا، على وقفتهم ودعمهم الكبير، داعيا الجميع للانضمام للأماكن المهددة من الاحتلال الإسرائيلي، "للدفاع عن كرامتنا وعن وجودنا لتحقيق النصر".

وشدد عساف على أن قادة الاحتلال يرتكبون جرائم حرب، وسيتم رفع قضايا ضدهم في محكمة الجنايات الدولية، و"سنحاسبهم على كل جرائمهم"، مؤكدا أن جرائم إسرائيل وتشريعها لقرارات ضد أبناء شعبنا جائرة ولن تمر، وكل الإجراءات الظالمة لن تمر.

أخبار ذات صلة

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

الخان الاحمر

فيديو: إصابة 35 مواطنا واعتقال 8 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للأهالي في الخان الأحمر

دحلان- ارشيف

دحلان: جريمة الخان الأحمر حكاية فلسطينية تضاف لمسلسل التطهير العرقي

الاحتلال يقرر هدم واخلاء قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة

ارشيفية

العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر

الخان الاحمر - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يستعد لاخلاء تجمع الخان الاحمر قرب القدس بالقوة

الأكثر قراءة اليوم

سقوط مدوٍّ للقناة .. “العربية” تبث الرواية الصهيونية للنكبة الفلسطينية

وجدان حصلت على النجاح في التوجيهي بعد وفاتها

ليبرمان يعرقل "مساعدات إنسانية ضخمة لغزة خلال الأسابيع المقبلة"

سر خطير ..ماذا اقترحت كوريا الشمالية على اسرائيل عام 1999؟

حماس: التسهيلات المصرية مقدمة لإنجاز أي اتفاق غير مباشر مع إسرائيل برعاية القاهرة

وفد من منظمة التحرير يترأسه الأحمد يتوجه لدمشق اليوم

الاحمد : لا بوادر ايجابية حتى اللحظة من حماس حول المصالحة وننتظر الرد المصري

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

ضابط اسرائيلي : المواجهة مع غزة اقتربت والأسابيع المقبلة "مصيرية"

حماس :الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية إجراءاته الاخيرة ضد غزة

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

سعدات

سعدات: تضحيات شعبنا لم تدفع السلطة تحكيم عقلها بإنهاء العقوبات عن غزة

وفد حماس في القاهرة

بالاسماء .. وفد "حماس" برئاسة العاروري يصل القاهرة الأربعاء المقبل