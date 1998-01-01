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حماس: مصادقة نتنياهو لتشديد الحصار على غزة "جريمة ضد الإنسانية"

الإثنين 09 يوليو 2018 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مصادقة نتنياهو لتشديد الحصار على غزة "جريمة ضد الإنسانية"



غزة/سما/

اعتبر الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الاثنين، مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراءات إضافية لتشديد الحصار ومنع دخول المواد والبضائع إلى غزة جريمة جديدة ضد الإنسانية  تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع. 

وقال في تصريح صحفي، إن الصمت الإقليمي والدولي على جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو الإسرائيلي للتمادي في إجراءاته الإجرامية  المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها، وأن الذي يتحمل كل النتائج المترتبة على هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة هي حكومة الاحتلال.

#حماس #نتنياهو #حصار

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