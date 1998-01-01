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فتوح: تم إبلاغ تجار غزة بقرار تقليص البضائع عبر "كرم أبو سالم"

الإثنين 09 يوليو 2018 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: تم إبلاغ تجار غزة بقرار تقليص البضائع عبر "كرم أبو سالم"



غزة/سما/

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، التجار بالقرار الاسرائيلي تقليص البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي سيبدأ سريانه ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية التنسيقية لدخول البضائع الى قطاع غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي ابلغهم بمنع دخول أي بضائع الى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والطبية والصحية، بالإضافة الى القمح والاعلاف والابقار والقش والبترول.

وقال فتوح، "غير ذلك يمنع دخول أي مواد الى قطاع غزة، بالإضافة الى وقف التصدير بشكل كامل من القطاع الى الخارج أو الى الضفة الغربية حتى اشعار آخر"، مبينا ان القرار يشمل المشاريع الدولية في القطاع.

#تجار #فتوح

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