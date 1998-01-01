جولة المصالحة استعراض اخير.. عبد الحميد عبد العاطي

لا اعلم الحكمة لدى حماس بفتح اكثر من جبهة، الاحتلال، السلطة، مصر، واخيرا سوء الوضع الداخلي. اربعه جبهات مفتوحة عدا عن التدخلات الإقليمية.. قطر ،كوشنير، ايران، ولا جديد سوى تصريحات وآمال مصورة على الشاشة الزرقاء. اغلاق معبر كارم ابو سالم يدفع التجار للاستيراد من مصر، ويخنق غزة ويساهم بجزء من الخيال لتمرير صفقة انسانية. تصريح نتنياهو انه سيلحق ذلك خطوات قادمة يعني انه قد يذهب الى تصعيد، خاصة انه يواجه ضغط على المستوى الشعبي بمكافحة الحرائق بمحيط غزة وايضا قضايا فساد تلاحقه، وما يفعله هروب للامام. تصريح الرقب الاخير عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اغضب مصر ولا اعلم الحكمة من صدور تلك التصريحات بهذا التوقيت. تصريح ابو زهري الناطق باسم حماس انه يريد حصة غزة من اموال المقاصة والمنح يقول ان حماس غير معنية بالمصالحة، ويتفق مع تصريح الزهار الاخير الذي قال فيه لن تحدث مصالحة مع فتح لاختلاف البرامج. واخيرا جولة المصالحة استعراض اخير قد يحدث بعدها مصالحة، حكم ذاتي ، حرب.