أبو زيد يبحث مع " كويكا "سبل مواصلة الدعم الكوري للمدرسة الوطنية للإدارة

رام الله/سما/

عقد رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبوزيد يرافقه عددا من المدراء العامون في ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة إجتماعا هاما اليوم الاثنين في مكتبه بالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، مع رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا " في فلسطين شو جيونغ شين يرافقه نائب رئيس مكتب كويكا هيون أوك ريو وطاقم الخبراء الكوري من معهد التطوير الاستراتيجي الكوري في المشروع الكوري الذي تنفذه المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام . ورحب أبوزيد بالوفد الكوري مؤكدا على الانجازات التي حققها المشروع في محطاته المختلفة وتتمثل : - في المحطة الأولى : ضمن برنامج تدريب المدربين – حيث شارف 15 متدربا على الانتهاء من إعداد الأدلة التدريبية في 15 موضوع تم تحديدها في أوائل فترة المشروع عبر عملية مسح احتياجات للحاجات التدريبية للفئة الوظيفية الأولي من قطاع الخدمة المدنية في فلسطين .

وفي هذا السياق تطرق أبو زيد إلى اهتمامه بمسألتين أساسيتن تتعلقان بمخرجات واضحة في تطبيق المناهج و المواد التدريبية التي قام بإعدادها فريق المدربين في برنامج تدريب المدربين بالمدرسة الوطنية للإدارة . واقترح أبوزيد خلال الاجتماع المباشرة بترتيب دورات تدريبية لخمسمئة مدير وخمسمئة رئيس قسم من موظفي قطاع الخدمة المدنية وذلك ليتم التطبيق العملي للمناهج التدريبية التي تم تطويرها خلال هذا العام ، وبالتالي اكساب المدربين المهارات التدريبية والقيادية والمعرفة في مجال التدريب. وأكد أبوزيد على توفير الدعم المالي لتنفيذ هذه الورشات التدريبية.

وأضاف بأن أماكن التدريب ستكون في عدة مواقع من ضمنها قاعات التدريب في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وديوان الموظفين العام ومواقع أخرى يتم تحديدها لاحقا في المواضيع التدريبية المحددة في البرنامج . بدوره أشار رئيس مكتب كويكا في فلسطين شو جيونع شن إلى أهمية الاقتراح الذي قام به أبو زيد بخصوص عقد الدورات التدريبية وأهمية ذلك في تعزيز وتطوير القدرات والمهارات لدى المتدربين ، مشيرا إلى قرب انتهاء برنامج تدريب المدربين وتجهيز 15 مادة تدريبية،

وأكد جيونغ على مواصلة دعم مؤسسة كويكا – الذراع التمويلي لحكومة كوريا الجنوبية للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وبرامجها المختلفة بما يساهم في تطوير وتعزيز القدرات الادارية لكافة موظفي القطاع العام في دولة فلسطين.

وتطرق أبو زيد في المحطة الثانية : على تمويل المبنى الدائم للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة من قبل كويكا حيث أكد على سير أعمال بناء المبنى الدائم للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بشكل طبيعي واعتيادي ، وأشار إلى اهمية التسريع في عملية البناء.

واختتم أبو زيد بالتأكيد على النجاحات التي حققها المشروع الكوري من خلال تمويل برنامج تدريب المدربين أحد اهم البرامج التدريبية في المدرسة الوطنية للإدارة , وكذلك إنشاء المبنى الدائم للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة المتوقع إنجازه في نهاية العام 2019 والممول من الحكومة الكورية الجنوبية.