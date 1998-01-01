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إسرائيل "ستثقل يدها" على حكم حماس

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

الإثنين 09 يوليو 2018 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..



القدس/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنّ "إسرائيل" ستغلق معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة، ردًا على سلسلة من الحرائق التي تندلع في الأراضي الزراعية الإسرائيلية.

وذكر نتنياهو أن إغلاق المعبر جاء بسبب البالونات والطائرات الحارقة التي يستخدمها الفلسطينيون في إشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة "معاريف"، قال نتنياهو، في اجتماع لحزبه "الليكود"، "سوف نسد كل شيء على حماس، سنغلق معبر كرم أبو سالم اليوم".

من جهته، صرّح المتحدث باسم الجيش، أنه سيتم تكثيف إجراءات الضغط والعقوبات ضد حماس في غزة إذا استمرت في إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة.

وقال المتحدث، في ضوء استمرار أعمال "الإرهاب" والحرق المتعمد والمحاولات الأخرى التي تقودها  حماس من قطاع غزة فقد قبل رئيس الوزراء ووزير الجيش مقترح رئيس الأركان بزيادة الضغط على حماس.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، صدرت تعليمات بإغلاق معبر كرم أبو سالم باستثناء الإمدادات الإنسانية (بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية) والتي سيتم الموافقة عليها كلُ على حدة من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق.

كما سيتم منع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة، إلى جانب تقليص مساحة الصيد من 9 ميل إلى 6 ميل. وفق الناطق باسم الجيش.

 

#نتنياهو. #اغلاق #كرم ابو سالم

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