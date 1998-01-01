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شعث: المبادرة الصينية مرجحة لفتح طريق أمام الحل

الإثنين 09 يوليو 2018 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: المبادرة الصينية مرجحة لفتح طريق أمام الحل



رام الله/سما/

قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية، ترحب بالمبادرة الصينية، التي من المرجح أن تفتح الطريق أمام الحل الدولي متعدد الأطراف.

وأضاف شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة ستشكل بديلا عما يسمى "صفقة القرن"، التي انهارت عمليا بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي.

وقال: "أمامنا فترة من الصمود والمواجهة الى حين التأسيس للإطار الدولي الجديد الذي سيضمن لنا الحق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن المبادرة الصينية، سبقت ما يجري الحديث عنه تحت عنوان "صفقة القرن"، وان الصين متمسكة بمبادرتها القائمة على أساس الشرعية الدولية، ولديها أفكار هامة وخاصة، وترى أنها فعالة من أجل الوصول للسلام بالشرق الأوسط.

هذا وتقوم مبادرة الرئيس الصيني على أربع نقاط هي: تعزيز حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة، ودعم "مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام" الذي ينهي فورا بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويتخذ تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى الاستئناف المبكر لمحادثات السلام، وتنسيق الجهود الدولية لوضع تدابير لتعزيز السلام.

#شعث #سلام #فلسطين #اسرائيل

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