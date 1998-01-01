حركة الجهاد الاسلامي ترفض التلويح والتهديد بمزيد من العقوبات ضد قطاع غزة

غزة/سما/

حذر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي دواد شهاب مما وصفها "محاولات الالتفاف على نضال الشعب الفلسطيني مقابل بعض التسهيلات" .

وانتقد شهاب في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين ، التصريحات الإعلامية التي تظهر مساساً بحقوق الشعب الفلسطيني قائلاً : "إن أي تصريحات أو خطوات تمس بحقوقنا وثوابتنا وتتجاوز نضالات شعبنا أو تهدف للالتفاف على مسيرات العودة وما حققته هي محاولات لن يكتب لها النجاح" .

وأكد رفض حركة الجهاد لأي تسويات كلية أو جزئية تضع تضحيات الشعب الفلسطيني موضع المساومة.

وأوضح شهاب أن العدو يحاول ان يجعل من قطاع غزه معتقل كبير يفاوضه على بعض المطالب الانسانية ووعود بتقديم تسهيلات لا ترقى لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني وتطلعات أبنائه. مشيراً إلى أن استمرار الحصار جريمة كبيرة وعدوان سافر ، وإنهاء الحصار حق وليس منّة من أحد ، كما أن من واجب العرب والمسلمين وكل الأحرار أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني في محنته. كما قال .

واستنكر شهاب بشدة التصريحات التي تحدث بها رئيس السلطة محمود عباس بشأن قطاع غزة ، واعتبرها تخدم سياسات الحصار والتضييق على غزة.