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تزايد المرضى النفسيين في "اسرائيل" بعد حربي لبنان وغزة

الإثنين 09 يوليو 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزايد المرضى النفسيين في "اسرائيل" بعد حربي لبنان وغزة



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "مفزاك لايف العبري"، اليوم الاثنين عن ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين المصابين بأزمات نفسية بعد حربي لبنان وغزة.

ونقل الموقع عن مصادر طبية في وزارة الجيش قولها إن قرابة 270 جندياً يعالجون في العيادات بسبب أزمات نفسية أصابتهم بعد الحرب الأخيرة في لبنان وغزة.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن هذا العدد يعتبر زيادة كبيرة في أعداد الجنود المصابين، حيث بلغت النسبة 75% خلال العقد الأخير، وأكثر من نصفهم حدثت لديهم إعاقات نفسية، ابتداء من حرب الأيام السته، وحرب 73، حرب لبنان الأولى، والحرب في جنوب لبنان، والانتفاضة الاولى والثانية، حرب لبنان الثانية، وحتى حرب 2014 على غزة .

ونقل الموقع شهادات بعض الجنود الذين عبروا عن استيائهم الشديد بالقول: "أشد الأيام صعوبة هو اليوم الذي حدثت به الحرب وتعاد فيه الذكريات لدينا، الجنود يعانون من أزمات نفسية وايضاً أوقات إعلان الدولة عن حالة الطوارئ حيث يبدؤون بتذكر الأحداث وتبدأ نفسياتهم بالتوتر والقلق وعدم القدرة على النوم".

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