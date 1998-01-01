بلدية رفح تكرم أوائل الثانوية العامة برفح

رفح / سما /

نظمت وحدة العلاقات والإعلام ببلدية رفح ، صباح اليوم في قاعة المؤتمرات بدار البلدية ، حفلا تكريميا للطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى محافظة رفح في كافة الفروع بالإضافة إلى الطالب الشهيد خالد عبد العال والطالب الكفيف محمد النجار ، بحضور رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان وأعضاء المجلس البلدي ومدير مديرية التربية والتعليم أشرف عابدين والعديد من أعيان رفح وذوي المتفوقين .

وأكد أبو رضوان أن المعدلات المرتفعة التي حققها طلاب وطالبات رفح على مستوى محافظات الوطن يعكس حجم الجهد المبذول من الجميع لتكون رفح في طليعة الوطن على كافة المستويات ولاسيما القطاع التعليمي .

وشدد على حرص البلدية على مواصلة الدعم والمساندة للطلبة المتفوقين والمبدعين لمواصلة مسيرتهم بمزيد من التفوق ، معتبرا أن شعور النجاح يجب أن يبقى بمنأى عن أي فتور أو شبع وسيتوجب على المتفوقين العمل لمواصلة هذا التفوق وتعزيزه بتفوق مماثل ولا يقل عنه في مسيرتهم الجامعية ومن ثم العملية .

وأوضح أبو رضوان أن مدينة رفح تعلق أحلامها على كاهل هذه الفئة المتفوقة لتتميز في تعليمها ومن ثم تبدع في العمل لخدمة رفح في كافة المجالات للارتقاء بها إلى أعلا المستويات .

بدوره ، شكر المتحدث باسم الطلبة المتفوقين أحمد منصور والحاصل على ترتيب الأول على مستوى محافظات الوطن في الفرع الشرعي بلدية رفح على لفتتها الكريمة والاحتفاء بالطلبة المتفوقين ومشاركتهم فرحة النجاح .

وأكد منصور أن التفوق يحملهم أمانة اضافية للعلم والتميز من أجل خدمة مدينتهم التي نشأوا بين أزقتها وطرقاتها ، مطيرا ببرقية تهنئة لكافة الطواقم التعليمية التي أثمر جهدها في محافظة رفح وتكلل تعبها بوجود عدد كبير من أبناء محافظة رفح على سلم ترتيب الأوائل على مستوى الوطن .

وفي ختام الاحتفال التكريمي تلقى الطلبة المتفوقين دروع تقديرية ومكافأة مادية من بلدية رفح ، تقديرا لتفوقهم وتميزهم .