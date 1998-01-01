"القدس المفتوحة" و"الفلسطينية لإسناد الطلبة" توقعان مذكرة تفاهم

غزة / سما /

وقّعت جامعة القدس المفتوحة، يوم الإثنين الموافق ، مذكرة تفاهم مع الفلسطينية لإسناد الطلبة (إسناد)، لتنفيذ برامج شبابية وطلابية متخصصة في المجالات التعليمية والتطوعية والمجتمعية، وتستهدف طلبة الجامعة في فروعها الممتدة في المحافظات الشمالية.

ووقّع الاتفاقية عن "القدس المفتوحة" مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، وعن "إسناد" مؤسسها ومديرها التنفيذي أ. جهاد شجاعية، بحضور أ. وسام غنيم رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. سعيد أبو ليل رئيس قسم المنح والمساعدات المالية في الجامعة، إضافة إلى أ. أسيل جمعة مسؤولة العلاقات العامة والتمويل في مؤسسة إسناد الطلبة.

ورحب شاهين بالحضور، ونقل لهم تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، وبيّن أن فروع "القدس المفتوحة" تمتد في محافظات الوطن كافة، الأمر الذي يمكّنها من تعميم الفرص بين الطلبة بشكل أوسع، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيهات من رئاستها، تبذل قصارى جهدها في تسليح طلبتها ليس بالعلم المجرد فحسب، بل بالتجربة والخبرة اللازمتين للانخراط بسوق العمل والمنافسة فيه، إضافة إلى إشراك الطلبة في الأعمال المجتمعية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وشكر شجاعية "القدس المفتوحة" على تعاونها مع (إسناد)، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته الجامعة في زمن قياسي، وبالدور المحوري الذي تلعبه في مجال التعليم العالي الفلسطيني. وبيّن أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب الفلسطيني وتفعيل دوره في المجتمع، من خلال تكريس مبدأ المشاركة الإيجابية للشباب عبر برامج تعليمية مبتكرة تعزز ثقافة المشاركة المدنية والعمل التطوعي بين الفئات الشابة.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في مجالات مختلفة، أبرزها توفير المنح لعدد من طلبة الجامعة، إضافة إلى تنفيذ برامج "المتطوع يستطيع"، و"المهارات الحياتية لسوق العمل"، و"برنامج شباب من أجل نمط حياة صحي"، وغيرها من البرامج التطويرية والتدريبية.